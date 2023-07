Villmar öffnet sich für die Windkraft

Im Jahr 2017 hatte sich die Villmarer Politik gegen die Errichtung von Windrädern außerhalb der seinerzeit im Flächennutzungsplan ausgewiesen Flächen für Windkraft entschieden. "Die Meinung von damals ist überholt, wir sollten im Sinne der aktuellen Sachverhalte und Meinungen einen neuen Beschluss fassen, sowohl was die Wind- als auch die Sonnenenergie betrifft", so Hoffahrt. Er wünsche sich den Anstoß zu einer ausdrücklich ergebnisoffenen Diskussion, in der man auch die finanziell günstigen Modelle der Nachbarkommunen betrachte. Es sei doch allemal besser, sich in die laufenden Umsetzungsprozesse einzubringen, als irgendwann vor Tatsachen zu stehen, ohne selbst davon zu profitieren. Mit 21 Befürwortern und sieben Gegenstimmen aus UFBL und CDU wurde dieser Verhinderungsbeschluss nun aufgehoben.