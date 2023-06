Wie aus Instrumenten Musik entsteht

Wie es mit Unterricht und viel Üben weitergehen kann, zeigte das Jugendblasorchester (JBO). Die 18 Mädchen und Jungs werden dirigiert von Marius Schäfer, der auch das Blasorchester der Erwachsenen musikalisch leitet. Ins JBO können Nachwuchsmusiker nach zwei Jahren in der Bläserklasse wechseln. "Wir zeigen Euch heute einen bunten Querstreif durch die Genres", kündigte der Dirigent die drei ausgewählten Stücke an. Auf den Pop-Klassiker "I'm so Excited" folgte die James-Bond-Filmmusik "Skyfall". Als eines seiner absoluten Lieblingslieder kündigte Schäfer abschließend "September" von Earth, Wind & Fire an.