Zwei tote Lämmer im Villmarer Wald

Sollte jemand in der Nähe der Weidefläche ("Schnitzfigurenweg") am Galgenberg in der Zeit von Sonntag, 24. September, bis Mittwoch, 27. September, Beobachtungen gemacht haben, wäre der Besitzer dankbar für sachdienliche Hinweise, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Kontakt über: Revierförsterei, Telefonnummer 0170-3311252 oder per E-Mail: nadine.stroebele@forst.hessen.de.