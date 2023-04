13-Jährige aus Waldbrunn wird vermisst

Waldbrunn-Fussingen. Die 13-jährige Emily Stumpf aus dem Waldbrunner Ortsteil Fussingen wird seit Samstag vermisst. Laut Polizei verließ sie am 15. April gegen 16 Uhr die elterliche Wohnung in Fussingen in unbekannte Richtung. Nach Beurteilung der Gesamtumstände schließt die Polizei nicht aus, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise hält sich das Mädchen in Waldbrunn auf.