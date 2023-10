Betrunkener schlägt in Waldbrunn mit Klingel zu

WALDBRUNN-FUSSINGEN. Eine Meinungsverschiedenheit zweier betrunkener Männer in Fussingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer gefährlichen Körperverletzung ausgeartet. Nach Angaben der Polizei hatten sich ein 36-Jähriger und ein 34-Jähriger in einer Wohnung in der Hinterstraße getroffen und dort gemeinsam dem Alkohol gefrönt.