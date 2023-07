Feuer unterm Dach in der Oberstraße

Nachdem die Verkleidung an dem Anbau entfernt worden war, begannen die Waldbrunner Einsatzkräfte mit dem Löschen des Brandes in der Oberstraße. (© Klaus-Dieter Häring)

Nachdem die Verkleidung an dem Anbau entfernt worden war, begannen die Waldbrunner Einsatzkräfte mit dem Löschen des Brandes in der Oberstraße. (© Klaus-Dieter Häring)

Die Waldbrunner Wehr wurde zu einem Brand in der Oberstraße in Fussingen gerufen. Sie rückte mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften an. Auch die Hadamarer Feuerwehr stand...