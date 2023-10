Gassi gehen in Waldbrunn eskaliert

WALDBRUNN-ELLAR. Gassi Gehen ist manchmal gefährlich: Am Freitag, 13. Oktober, endete ein Spaziergang mit Hunden mit Verletzungen. Eine Frau war gegen 18 Uhr mit ihren Hunden in der Straße Am Mühlwald unterwegs, als sie einem Mann und seinem Hund begegnete. Was dann passierte, ist ein Fall für die Polizei: Plötzlich habe sich der Hund des Mannes aus dem Geschirr befreit und sei auf sie und ihre Hunde zu gerannt, berichtete die Frau. Bei dem Versuch, ihre Hunde zu schützen, sei sie hingefallen und habe sich am Knie verletzt. Daraufhin habe sie mit einem Stock versucht, den Hund abzuwehren und sei auch noch von dem Hundebesitzer beschimpft und bedroht worden.