Info-Veranstaltung zur Flüchtlingsunterbringung in Waldbrunn

Waldbrunn. Wo können weitere Flüchtlinge in der Gemeinde untergebracht werden? Darüber wollen Verwaltung und Parlament am kommenden Donnerstag, 27. Juli, informieren. Immer mehr Gerüchte über mögliche Container-Wohnanlagen, über Hallenschließungen und über eine ungleiche Verteilung der Neuankömmlinge wabern durch die Ortsteile, sagt der Vorsitzende der Gemeindevertretung Marc Eisenkopf (Bürgerliste Waldbrunn). Daher hätten Bürgermeister Peter Blum (parteilos) und die Fraktionen gemeinsam beschlossen, zu einer Bürgerversammlung einzuladen. Er hoffe, betont Eisenkopf, „dass wir die Info-Veranstaltung so emotionslos wie möglich über die Bühne bringen“.