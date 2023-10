Schläge mit dem Gürtel in Waldbrunn

WALDBRUNN-ELLAR. Vor einer Spielhalle an der Unterstraße in Ellar ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen drei Personen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19.30 Uhr zu der Auseinandersetzung, bei der ein Geschädigter mit einem Gürtel geschlagen wurde. Zudem zerriss der Täter ihm, bevor er unerkannt flüchtete, die Kleidung. Die Polizei macht keine weiteren Angaben zu den Personen, ermittelt aber wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise Telefon 06431-91400.