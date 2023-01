Sieben Menschen nach Gasunfall in Waldbrunn verletzt

Gegen 21 Uhr wurde ein Notarzt in die Wiesenstraße gerufen, nachdem in dem Einfamilienhaus ein Mann ohnmächtig wurde und drei weitere Personen über Übelkeit klagten. Der Notarzt betrat das Haus und sofort schlug sein Co-Melder Alarm, den jeder Notarzt in Mundhöhe an seiner Uniform trägt, da Co-Gas Geruchs- und Geschmacksneutral ist. Sofort meldete der Notarzt den Fall der Feuerwehr-Leitstelle und sorgte weiter dafür, dass die Personen die noch im Haus waren dies sofort verließen. Innerhalb kürzester Zeit war dann auch die Feuerwehr an der Einsatzstelle und öffnete die Tür zum Heizungskeller, um die Gasheizung abzustellen. Sorgte aber auch dafür, dass der ohnmächtige Mann den Rettungsdiensten des DRK übergeben wurde. Der Mann wurde anschließend in eine Druckkammer nach Wiesbaden gebracht.