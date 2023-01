„Wir müssen Familien für den Ort begeistern”

Welche Projekte müssen aus Ihrer Sicht in Angriff genommen werden, um Ihren Ortsteil voranzubringen, und welche Entwicklungen in Ihrem Ortsteil bereiten Ihnen Sorgen?

Leider sind in Hintermeilingen keine Baugrundstücke in Gemeindeeigentum. Der letzte Abschnitt des erschlossenen Baugebiets wurde erfreulicherweise innerhalb von zwei Jahren bebaut. Seither sind mehrere Jahre vergangen, in denen bauwillige Familien den Ort verlassen haben. Wir müssen in Hintermeilingen die Möglichkeit schaffen, diese Familien zu halten sowie andere Familien für den Ort zu begeistern. Ohne dies wird es in Zukunft auch schwierig sein, die gute Infrastruktur und das Vereinsleben im Ort zu sichern. Zudem muss dringend die Sanierung oder ein Neubau des Kindergartens (Familienzentrum Mosaik) erfolgen. Die Finanzierung ist leider unklar und erweist sich als schwierig, da die Träger, die Gemeinde und die Kirche, zu keiner Einigung kommen.