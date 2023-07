100 Besucher kommen nach Kubach zum Familientag

WEILBURG-KUBACH. Etwa 100 Gäste sind der Einladung des TV 1907 Kubach zu seinem traditionellen Familientag gefolgt. In der Kubacher Volkshalle gab es für die kleinen Gäste einen Spielparcours, der es in sich hatte. Es musste über eine Wippe balanciert werden, an einem Trapez geschwungen und über Kisten geklettert oder durch einen Tunnel gekrabbelt werden. Als Schwierigkeit durfte dabei allerdings nicht der Boden berührt werden. Im Außenbereich konnte man die Außen-Spielgeräte des Kindergartens nutzen, Monster mit Sandsäckchen füttern, über die Slagline balancieren oder mit Wasserpistolen Becher abschießen. Der große Renner war natürlich das Kinderschminken, bei dem die kleinen Gäste in Einhörner, Paw Patrols, Schmetterlinge oder Regenbogenkinder verwandelt wurden.