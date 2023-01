107 Wohnungen wechseln in Weilburg den Besitzer

Die 1949 gegründete WGW ist die älteste städtische GmbH und der zweitälteste Betrieb der Stadt Weilburg. Seit über 70 Jahren, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, biete sie bezahlbaren Wohnraum und bringe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und soziale Verantwortung miteinander in Einklang. Sie stehe im hundertprozentigem Eigentum der Stadt Weilburg. "Wohnraum in der Stadt Weilburg muss auch weiterhin bezahlbar bleiben - das ist der Kern und der Auftrag unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft WGW", so Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). "Die Übertragung der Objekte ist damit eine logische Konsequenz, um den Wohnungsbestand der WGW sinnvoll zu erweitern. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit stellt die Übernahme der über 100 Wohnungen eine immense Ersparnis gegenüber einem Neubau dar und bedeutet wichtiges Wachstum für die Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH."