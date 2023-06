180 Quadratmeter Netze schützen vor Steinschlag

WEILBURG. Am 21. Mai 2021 hatten Steinschlagereignisse umfangreiche Hangsicherungsmaßnahmen am Wanderpfad vom Odersbacher Weg zur Spielmannstraße nahe des Kranenturms notwendig gemacht. Auch gab es etliche Bäume und Büsche, die gefährlich nah am Rand wuchsen und zum Umkippen oder Abstürzen neigten. Sie mussten gesichert und zum Teil auch entnommen werden. So wurde zunächst der Weg aus Sicherheitsgründen gesperrt, und dann beauftragte die Stadt Weilburg das Planungsbüro Gbm Baugrund aus Limburg mit der Planung und später die Firma Feldhaus Bergbau aus Schmallenberg mit den auszuführenden Arbeiten.