26.345,61 Euro für die Orgel in Weilburg

Mittels Spenden und Orgelpfeifenpatenschaften wurden in den vergangenen zwei Jahren Gelder durch die Stiftung gesammelt, die in vollem Umfang der Baumaßnahme zugeführt werden konnten. Der Stiftungsvorsitzende Thomas Schmidt dankte Pfarrer Hepke für die Wertschätzung und gab diesen Dank an seinen Vorstand weiter. Ohne die hervorragende Teamarbeit im Vorstand der Stiftung wäre das bisherige Spendenaufkommen nicht erreicht worden. Am 5. Dezember wurde die Marke von 100.000 Euro an Spendengeldern überschritten. Dafür dankte der Vorsitzende allen Spenderinnen und Spendern. Sie erhielten eine Urkunde als ideelles Dankeschön und als bleibende Erinnerung an die Sanierung der Orgel in der Schlosskirche.