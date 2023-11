27-jähriger Motorradfahrer in Weilburg schwer verletzt

Ein nachfolgender 22-Jähriger war während der Fahrt in einem Opel abgelenkt und bemerkte das "Hindernis" vor ihm zu spät. Somit prallte er gegen das Motorrad und schob dieses noch gegen das Heck des Renault. Bei der Kollision wurde der 27-Jährige schwer verletzt und musste nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem klagte der Fahrer des Renault über Schmerzen, er suchte im Anschluss einen Arzt auf.