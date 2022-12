5000 Euro für die Weilburger Tafel

"Von Weilburgern für Weilburger und die Region", so lautete das Motto, unter dem die Unternehmen in der Vorweihnachtszeit auf kleine Geschenke verzichten und stattdessen lieber die Tafel unterstützen. Denn die Situation der Versorgung bedürftiger Menschen wird immer schwieriger. Wie die Vorsitzende schilderte, erhielten derzeit rund 500 Kunden im vierzehntägigen Wechseln Lebensmittel, weitere 300 stünden auf einer Warteliste, die geschlossen worden sei. Es gebe aber noch viele andere Menschen, die gerne auf die Warteliste genommen würden. "Wir kommen dem tatsächlichen Bedarf an Hilfe kaum noch nach", so Susanne Artner-Stehr. Es habe auch schon Zeiten gegeben, zu denen bis zu 700 Menschen versorgt werden konnten, allerdings hätten damals die Lebensmittelmärkte auch mehr Waren abgegeben. Heute verkaufe ein Großteil der Märkte Waren mit abgelaufenem oder ablaufendem Haltbarkeitsdatum selbst zu einem reduzierten Preis und die Tafel sei dabei nicht mehr berücksichtigt. Auch gebe es immer noch Märkte, die Waren lieber wegwerfen würden, anstatt sie zu spenden.