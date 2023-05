75.000 Euro für Schulbauernhof

"Ich bin dankbar, dass das Förderprogramm über den Zukunftsfonds des Landkreises Limburg-Weilburg ins Leben gerufen wurde. In Weilburg haben wir bereits an einigen Stellen davon profitiert, so beispielsweise beim Neubau des Parkdecks an der Kreissparkasse sowie bei der Anlage des Naherholungsgebietes 'Klein Nizza' und auch bei der Errichtung der Ladesäulen für E-Bikes. Auch der Schulbauernhof ist ein wichtiges Projekt für unsere Stadt, daher freut es mich, dass die Stadt Weilburg den Zuschuss des Förderfonds durch den Landkreis in Höhe von 75.000 Euro mit einem Anteil von weiteren 25.000 Euro aufstockt. Mein Dank gilt auch dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung für den positiven Beschluss sowie dem Verein der Freunde und Förderer des Wildparks 'Tiergarten Weilburg' und Hessen Forst für ihre Initiative", sagte Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch.