Absolventen kehren nach 50 Jahren zurück

Mit dem Abschluss zum Staatlichen geprüften Techniker begann für viele der Start in einen neuen beruflichen Lebensabschnitt, der sie in gehobene Führungspositionen in Industrie und Wirtschaft und auch teilweise in die Selbstständigkeit führte. Rückblickend auf ihr berufliches Leben waren sich alle Besucher darin einig, dass die Kombination der beruflichen Erstausbildung in einem gewerblich-technischen Beruf, gepaart mit der Weiterbildung zum Techniker eine ideale Ausgangsbasis für ihren beruflichen Erfolg bildete.