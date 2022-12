Ahäuser treffen sich zum lebendigen Adventskalender

WEILBURG-AHAUSEN. Schon zur lieb gewordenen Tradition ist die Eröffnung des "Ahäuser lebendigen Adventskalenders" vor der Heimatstube in der Borngasse geworden. Auch in diesem Jahr hatte der Heimatverein am ersten Adventssonntag wieder eingeladen und der Erste Vorsitzende, Berthold Grün konnte zahlreiche Ahäuser Bürgerinnen und Bürger begrüßen. Nach einem gemeinsam gesungenen Lied stellte Pfarrer Hepke seine Andacht unter das Thema "Lebkuchen sind ein Zeichen: Gottes Liebe bleibt!" Er berichtete, dass rund 86.000 Tonnen dieser Spezialität in jedem Jahr hergestellt werden. Lebkuchen seien ein wunderbares Zeichen für ein gutes Miteinander. Lebkuchen werden geteilt und verschenkt. Sie machen deutlich: Es ist gut, zu teilen. Es macht Freude, abzugeben von dem eigenen Überfluss - und dann zu sehen, wie sich andere freuen. Freuen konnten sich nach der Andacht auch die Besucher, denn der Heimatverein verteilte Glüh-Apfelwein, heißen "Original Ahäuser Apfelsaft", Schmalzbrote und Plätzchen. Viele blieben noch eine ganze Weile zusammen und ließen mit diesen Köstlichkeiten und Gesprächen den Adventsabend ausklingen.