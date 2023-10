Arzt Stefan Tomaselli hat in Weilburg neue Wirkungsstätte

Malteser ist Tomaselli bereits seit 1997. In über 25 Jahren hat er viele Erfahrungen in dem katholischen Verband gesammelt. Begonnen hat er seine medizinische Laufbahn im Rettungsdienst. 2007 wurde ihm die Approbation als Arzt erteilt; seit 2012 führt er die Zusatzbezeichnung "Notfallmedizin", und seit 2015 ist er Facharzt für Allgemeinmedizin. Mit seinem breiten Wissen unterstützt er unter anderem die Einsatzdienste der Malteser in Wetzlar. Er war lange Zeit als ärztlicher Prüfer am Malteser Bildungszentrum aktiv und hat viele neue Kolleginnen und Kollegen auf ihren Weg in den Rettungsdienst begleitet.