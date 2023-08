Auseinandersetzung am Weilburger Bahnhof

WEILBURG. Am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr ist es am Bahnhof in Weilburg zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Der Geschädigte, ein 16-jähriger Mann aus Weilburg, hielt sich am Bahnhof auf und wurde dort von einer unbekannten männliche Person angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, das in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei wurde der Geschädigte verletzt.