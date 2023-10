Autoknacker verursachen in Weilburg großen Schaden.

WEILBURG. Autoknacker haben in der Zeit von Freitag, 8 Uhr, bis Montag, 20 Uhr, in Weilburg und einen Hyundai aufgebrochen, massiv beschädigt und doch nichts gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte ein 45-Jähriger seinen braunen Hyundai i40 auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Als er am Montagabend zu dem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den Wagen mit roher Gewalt aufgebrochen hatten. Der oder die Täter hebelten die Fahrertür auf und beschädigten hierbei weitere Teile des Hyundai. Aus dem Inneren wurden offenbar keine Gegenstände entwendet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431-91400 um Hinweise.