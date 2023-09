B49: So geht der Straßenausbau weiter

Da in dieser dritten Bauphase lediglich der reine Streckenbau erfolgen muss und somit deutlich weniger Arbeitsschritte erforderlich sind als in der zweiten Bauphase, ist eine deutlich kürzere Bauzeit für diese dritte Bauphase vorgesehen. Die Bauarbeiten an der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar sollen daher voraussichtlich im Dezember 2023 fertiggestellt werden. Dieser Zeitplan ist allerdings stark von der Witterung im vierten Quartal 2023 abhängig. Sobald die Bauarbeiten an der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar abgeschlossen sind, kann der Verkehr die B 49 in diesem Streckenabschnitt vierstreifig befahren.