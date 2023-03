Bald startet der Frühlingsmarkt in Weilburg

In diesem Jahr bereichert der Frühlingsmarkt die Innenstadt am Wochenende, 25./26. März, mit einem besonderen Marktangebot an Spezialitäten und Naturprodukten sowie einem kulinarischen Angebot der Weilburger Gastronomen und der zahlreichen Foodtrucks. Am Samstagabend findet wieder die beliebte Weilburger Kneipennacht statt und am Sonntag zeigen verschiedene Unternehmen auf dem König-Konrad-Platz eine Auto- und Mobilitätsschau mit Neu- und Gebrauchtwagen, aktuellen Wohnmobilen, Motorrädern, Quads, Fahrrädern und mehr. Die Geschäfte der Weilburger Innenstadt laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. "Braunis Bikeshop" veranstaltet zudem im Kubacher Gewerbegebiet einen Tag der offenen Tür mit Motorrädern und Quads.