Bei einer Wandung mehr über das Bier lernen

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN. Nach der erfolgreichen ersten Bierwanderung im Jahr 2022 geht die Laneburger Bierwanderung auf dem "Bierlee(h)rpfad" Weilburg-Drommershausen in die zweite Runde. Wer Lust auf Bier, Bewegung, Natur und eine stimmungsvolle Abschlussparty hat, kann an der zweiten Bierwanderung teilnehmen. Diese ist am Donnerstag, 8. Juni. Gestartet wird am Weilburger Bahnhof, um 10.30 Uhr, 11 Uhr, 11.30 Uhr und 12 Uhr. Ziel der Wanderer ist es, nach etwa drei Stunden auf dem Festplatz an der Mehrzweckhalle in Drommershausen anzukommen. Auf der rund elf Kilometer langen Route durch die Natur werden die Wandergruppen an fünf Stationen nicht nur mit interessanten Infos rund um das Thema "Bier", sondern auch mit kühlem Gerstensaft versorgt. Bei dem Zieleinlauf gibt es eine besondere Leckerei. Die Teilnahmegebühr beträgt im Vorverkauf 25 Euro.