Berufsinformationstag an der Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg

Die Wilhelm-Knapp-Schule ist bestrebt, ihren Schülern am Berufsinformationstag ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Firmen und Institutionen, aber auch Studierende, die ihren Beruf oder ihre Ausbildungsangebote vorstellen möchten, können sich gerne an die Schule respektive Maike May und Kristin Weller wenden, um beim nächsten Berufsinformationstag der WKS dabei zu sein.