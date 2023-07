Besucher genießen Gartenfest in Weilburg

WEILBURG. Am Wochenende hat das "kleine fürstliche Gartenfest" - diesmal bei enorm heißen Temperaturen - in den Weilburger Schlossgarten zum Besuch eingeladen. Unter dem Blätterdach der Platanen ließ es sich in angenehmer Atmosphäre gemütlich sitzen, entspannte Gespräche konnten geführt werden und Kaffee und Kuchen sowie das schillernde Licht-Schatten-Spiel der sich bewegenden Blätter konnten genossen werden.