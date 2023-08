Betrunken verursacht Unfall in Weilburg

WEILBURG. Eine betrunkene Frau hat am frühen Samstagmorgen im Oderbacher Weg einen Unfall verursacht und ist dann mit ihrem demolierten Fahrzeug einfach weitergefahren. Nach Angaben der Polizei hatte die 49-Jährige aus Forchheim dort gegen 3.02 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war mit einem am Straßenrand stehen Auto zusammengestoßen. Trotz der erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen hielt sie aber nicht an.