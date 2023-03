Betrunkener Autofahrer bei Weilburg schwer verunglückt

Was war passiert? Der 45-Jährige war laut Polizeiangaben mit einem Opel auf der B456 von Weilmünster in Richtung Weilburg unterwegs. In einer scharfen Linkskurve im Bereich der Anschlussstelle Hirschhausen verlor er aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen prallte der Opel gegen einen Baum und wurde dadurch weiter in den angrenzenden Wald geschleudert, wo er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.