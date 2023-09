Birgit Mair erinnert in Weilburg an die NSU-Opfer

Die Ausstellung wird am Montag, 18. September, um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten Schwanengasse 3 (vormals Nassauische Heimstätte) in Weilburg eröffnet. Zu Gast wird neben Ausstellungsmacherin Birgit Mair auch Mehmet O., Überlebender und Zeitzeuge des ersten NSU-Bombenanschlags. Für die Ausstellungseröffnung wird unter www.weilburg-erinnert.de/anmeldung um Anmeldung gebeten.