Bravmann nun Deutscher: Stolz auf Umgang mit Vergangenheit

In Berlin trafen die Eheleute Warlies wieder mit Bravmann zusammen. Bravmann betonte, er sei stolz auf seine deutsche Abstammung. Als Amerikaner und als Deutscher sei er auch stolz darauf, wie offen und ehrlich Deutschland seine Vergangenheit diskutiere, daran könnten sich die USA ein Beispiel nehmen. Als Amerikaner schäme er sich über den Mangel an "Reconciliation" in den USA.