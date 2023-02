Bürgermeisterwahl: Diese Themen werden in Weilburg wichtig

In Weilburg wird gebaut: Im Stadtteil Kubach entsteht das Neubaugebiet "Seelbach", davor waren unter anderem in Weilburg am Windhof oder in Waldhausen neue Plätze für Wohnbauten entstanden. Mit der Corona-Pandemie hat das Thema "Wohnen" für viele Menschen an Bedeutung gewonnen. So orientieren sich etwa Familien aus Ballungsregionen wie dem Rhein-Main-Gebiet um und suchen im ländlichen Raum nach bezahlbarem Wohnraum mit entsprechender Wohnqualität. Wie kann Weilburg sich als Wohnstandort behaupten und weiter wachsen, wo gibt es Möglichkeiten? Zudem steht das Thema bezahlbares Wohnen auf der Tagesordnung. Der Umzug der Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft in die Altstadt hat hier ein Zeichen gesetzt.