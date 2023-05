Bundeswehr-Reservisten reden in Weilburg über "Zeitenwende"

Müller berichtete über die Umsetzungshemmnisse in der Verwaltung. Im Laufe des Abends in angenehmer Atmosphäre wurden unter anderem der Einsatz des Sondervermögens der Bundeswehr, die Unterhaltung neu beschaffter Ausrüstungsgegenstände und Großgeräte sowie die Idee der Einbindung der Reserve in das neue verteidigungspolitische Denken der Regierungskoalition thematisiert. Im Anschluss an seinen Vortrag stand Müller in gemütlicher kleiner Runde den Gästen für eine Diskussion zur Verfügung.