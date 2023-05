Christoffel-Blindenmission dankt Weilburg

WEILBURG/BENSHEIM. Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. "Solche Wunder haben die Bürgerinnen und Bürger von Weilburg allein im vergangenen Jahr 380 Mal bewirkt", so die Christoffel-Blindenmission (CBM). Insgesamt 11.412 Euro seien an die CBM gespendet worden. Mit diesem Geld könne die CBM Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Augenlicht schenken und 380 Operationen am Grauen Star durchführen. Der Eingriff koste in den Projekten der CBM durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro.