Das FranceMobil besucht Weilburg

WEILBURG. Schüler des Gymnasium Philippinum ahben Weilburg Gabriel Lepage von FranceMobil begrüßt. Das Programm dient dazu, Frankreich vom Klassenzimmer aus interaktiv zu entdecken. Die Schüler der beiden Kurse der siebten Klassen erhielten die Möglichkeit, mit Spiel und Spaß der französischen Sprache und Kultur zu begegnen. So traten sie unter anderem in Teams gegeneinander an, wer die meisten französischen Sehenswürdigkeiten oder Berühmtheiten kennt. Die Lernenden waren motiviert und neugierig mit einem französischen Muttersprachler zu interagieren und testeten gleich ihre Französischkenntnisse. Besonders begeistert waren sie, als Lepage von dem Austauschprogramm "Brigitte Sauzay" berichtete, welches Schülern einen dreimonatigen Aufenthalt in einer französischen Familie ermöglicht.