Das Weilburger Wahrzeichen für Treue und Mut

Noch einmal sah dieser seinen Herrn an. Die Anstrengung war jedoch zu groß und der Sprung zu tollkühn gewesen. Tot sank er zu den Füßen seines Herrn nieder. Dem Fürsten ging der Tod seines treuen Gefährten sehr nahe. Zur Erinnerung an ihn ließ er sein Abbild in Stein hauen und an dem Gesims des Fensters anbringen. Wer heute durch den Weilburger Schlossgarten geht, kann das steinerne Hündchen am Fenstergesims, ein Wahrzeichen für Treue und Mut, in der Stellung des Absprungs sehen.