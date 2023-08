Der Grenzenlosigkeit begegnen

WEILBURG. Im Jahre 2020 war dieses Buch das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler – und das zu Recht! Der junge Robert will im Jahre 1946 einmal die Freiheit genießen und zum Meer, bevor er das Leben eines Bergarbeiters unter Tage beginnt, wie sein Vater und Großvater vor ihm. Auf seiner Wanderung lernt er Dulcie kennen – eine unkonventionelle Frau mit Vergangenheit. Er lernt die Freundschaft, die Kunst und den Schmerz kennen - und seine eigenen Bedürfnisse. Nach diesem wunderbaren Sommer ist das Leben für ihn völlig neu und anders. Zeitgeschichte, Lebenserfahrung, Coming of Age und Landschaftsbeschreibungen, die ihresgleichen suchen – dieses Buch vermittelt in einer wunderbaren Sprache sehr viel, was auch in der heutigen Zeit elementar wichtig ist. Die Beschreibungen des Sommers sind so bildhaft, dass man meint zusammen mit Robert auf der Wiese zu liegen, die Tiere zu hören und den Duft zu riechen. Wunderschön, ohne rührselig zu werden. Tief berührend und doch leicht wie ein Sommerwind. Poetisch und einfach schön.