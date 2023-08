Die beste Idee für Weilburg wird prämiert

Vorschläge können von allen Weilburgern sowie an der Weilburger Stadtentwicklung interessierten Menschen eingereicht werden und sind bis Donnerstag, 31. August 2023, in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "Weilburger Konradspreis 2023" im Bürgermeisterbüro des Rathauses in der Mauerstraße 6/8 in Weilburg abzugeben. Im Anschluss wird eine Jury den Preisträger ermitteln.