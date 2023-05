Die Jagd wird immer wichtiger

Medenbach berichtete, dass die Hegeschau einen wichtigen Einblick in die Wildbestände der Region gebe. Aufgabe der Jäger sei es, den Wildbestand so zu regulieren, dass ein naturnaher und klimastabiler Mischwaldbestand möglich sei. "Jäger dienen dem Natur- und Umweltschutz", betonte er. Seine Jagdkollegen forderte er auf, in der Politik die zentralen Themen der Jägerschaft anzusprechen. In Wiesbaden wünsche er sich ein eigenes Ministerium, das von jemandem mit einem Jagdschein geführt werde.