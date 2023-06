Die Junge Union Weilburg hat den Landtag in Wiebaden besucht. Dabei hat sie sich mit dem CDU-Kreisparteichef und Abgeordneten Andreas Hofmeister ausgetauscht.

"Es war eine großartige Gelegenheit für uns, den Landtag zu besuchen und einen so erfahrenen Politiker wie Andreas Hofmeister persönlich vor Ort zu treffen. Auch die einstündige Teilnahme an der laufenden Plenarsitzung mit interessanten Debatten der Abgeordneten war ein besonderes Erlebnis. Der Austausch hat uns gezeigt, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie wir als junge Generation aktiv daran teilhaben können", so der Vorsitzende Mathis Klapper.