Die L3025 im Weiltal bleibt noch bis Mitte Mai gesperrt

Für den Verkehr auf der B 456 in Fahrtrichtung Grävenwiesbach/Bad Homburg soll eine Umleitung über die L 3054, L 3053 und L 3055 eingerichtet werden, die über Möttau, Kraftsolms und Brandoberndorf führen wird. In Fahrtrichtung Weilburg führt die Umleitung auf derselben Strecke in entgegengesetzter Richtung. In Fahrtrichtung Weilburg bleibt die Bundesstraße 456 bis zum Abzweig nach Weilmünster und Dietenhausen frei.