Die Schulsiegerinnen Alina Eichwald und Magdalena Rau, Jahrgang 9 am Weilburger Gymnasium, haben die Schulrunde des Bundescup "Spielend Russisch lernen" für sich entschieden.

"Spielend Russisch lernen", während Russland einen furchtbaren Angriffskrieg in der Ukraine führt und Frauen und Kinder flüchten müssen, geht das - diese Frage haben sich auch Schüler und Lehrer in Weilburg gestellt. "Die russische Sprache gehört nicht Putin und sie ist nicht schuld am Krieg. Sie ist auch die Sprache vieler Ukrainer und hilft uns bei der Verständigung mit unseren ukrainischen Schülern. Deshalb geht das", heißt es in der Mitteilung. Bereits zum 11. Mal nimmt das Gymnasium Philippinum an dem internationalen Sprachwettbewerb teil, der Russischkönner und ,Nicht-Könner' in Teams zusammenführt und spielerisch Sprachkenntnisse fördert und einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung leistet. Die russische Sprache habe am GPW einen festen Platz und wird gern gelernt, sowohl von Neulernern als auch von Familiensprecher. Eine Hoffnung hat die Schule: "Vielleicht wird ja auch wieder Schüleraustausch möglich sein, der so viele Jahre am GPW erfolgreich stattgefunden hat."