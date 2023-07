Die "Waldkönner" von der Walderbachschule Weilburg

WEILBURG. "Summ, summ, summ, wo Blumen und Kinder sind, ist die Biene zu Hause", ist auf einem Plakat zu lesen. "Und wenn schon der Schmetterlingsflieder direkt hinter dem Insektenhotel wächst, dann kann man es besser nicht machen", sagte Werner Wernecke, der Kreisvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), in der Walderbachschule in Weilburg. Denn die Schule wurde an diesem Tag als "Waldkönner-Schule" ausgezeichnet. Das Zertifikat überreichte Andrea Joost, die dreieinhalb Jahre die "Klimakönner" in Hessen betreut und zertifiziert hat und nun auch für die "Waldkönner"-Projekte zuständig ist. Wernecke betonte, dass die Auszeichnung auch eine gute Gelegenheit sei, das Engagement der Schule nach außen zu tragen und nicht nur die Kinder und Eltern, sondern auch die Öffentlichkeit auf die wichtige Bedeutung des Waldes aufmerksam zu machen. Er sagte: "Die aktuelle Bedrohung durch den Klimawandel und ein globales Artensterben machen eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortlichkeit zur Pflicht." Intensive Naturkontakte und ein tieferes Verständnis für die Umwelt seien Basis für einen verantwortlichen Umgang mit der Natur und damit auch mit der Zukunft. Jung und Alt könnten einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Das Projekt Waldkönner vermittle wichtiges Grundlagenwissen dafür.