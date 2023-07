Die "Wildpark-Bienen" legen los

"Mit den Wildpark Kitz, Wölfen und Bienen hat der Wildpark in Weilburg nunmehr ein Alleinstellungsmerkmal unter den bundesdeutschen Wildparks erreicht", sagte Hans-Peter Schick. Organisiert werden die Angebote von Schick in Zusammenarbeit mit Forstoberamtsrat Jürgen Stroh und Forstoberinspektorin Johanna Heep. Thomas und Barbara Burkhard unterstützen die Aktivitäten ehrenamtlich. Bei den "Wildpark Kitz" und den "Wildpark Wölfen" bestünden derzeit Wartelisten, bei den neuen "Wildpark Bienen", die sich einmal im Monat samstags von 10 bis 15 Uhr treffen, sei neben den bisher anwesenden sieben Kindern noch ein Platz frei. Geleitet werde die Gruppe von Jessica Legner und Mechthild Schick, eine gute Zusammenarbeit bestehe mit der Weilburger Walderbachschule, in der Jessica Legner auch als Lehrerin arbeite. Insgesamt sei das Interesse an der waldpädagogischen Arbeit im Wildpark höchst beachtlich, freute sich Hans-Peter Schick.