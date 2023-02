Diese Zeitung lädt zum Wahlforum am Montag, 6. März, ins Bürgerhaus Waldhausen ein. Johannes Hanisch (CDU) und Jan Kramer (SPD) gehen dort ab 19 Uhr ins Wahl-Duell.

. Zwei Kandidaten stehen am Sonntag, 12. März, in Weilburg zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters: Amtsinhaber Johannes Hanisch (CDU) und Herausforderer Jan Kramer (SPD). Damit die Bürgerinnen und Bürger eine Gelegenheit haben, die beiden Kandidaten und ihre Vorstellungen davon, wie sie die Stadt entwickeln wollen, kennenzulernen, hat diese Zeitung beide zum Tageblatt-Duell eingeladen. Am Montag, 6. März, ab 19 Uhr stellen sich Hanisch und Kramer im Bürgerhaus Waldhausen den Fragen der Tageblatt-Redaktion. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können Ihre Fragen einreichen - die wir dann den Kandidaten stellen. Senden Sie diese per E-Mail bis Freitag, 3. März, an lokalredaktio@nnp-wt.de. Auf Wunsch stellen wir Ihre Frage auch anonym. Foto: Mika Beuster