Display und Laptop gestohlen

WEILBURG. (red). Aus einem auf dem Parkplatz Mauerstraße geparkten Dacia Sandero hat ein Dieb am Montagnachmittag in Weilburg das Display des Radios und ein Laptop gestohlen. Wie der Täter in das Innere des Dacia gelangte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06471-93860.