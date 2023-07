E-Bike geklaut

WEILBURG. In der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr bis Samstag, 12 Uhr, ist in der Straße Auf der Hahnau von einem Innenhof ein E-Bike entwendet worden, wie die Polizei meldet. Das E-Bike war mit einem Felgenschloss gesichert. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein "Haibike Fullseven 7" in der Farbe anthrazit. Das E-Bike hat einen Wert von 2500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 in Verbindung zu setzen.