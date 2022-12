Einbrecher sind im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv

Als Erstes wurde die Polizei am Mittwochabend nach Odersbach gerufen. Dort hatten Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weilburger Straße gewaltsam geöffnet. Danach erreichte die Polizei ein Notruf aus Bad Camberg. In der Straße "Vorm Grenzgraben" drangen die Täter ebenfalls gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein. Wenig später entdeckten Bewohner einer Wohnung in der Weilburger Friedrich-Ebert-Straße einen Einbruch in ihr Zuhause.