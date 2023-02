Einer der besten Azubis hat in Weilburg gelernt

WEILBURG/LIMBURG. Rund 20.000 Azubis haben im Jahr 2022 in Hessen erfolgreich ihre Ausbildung beendet. Zwei der landesweit Besten mit der höchsten Punktzahl in ihrem Ausbildungsberuf kommen aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg: Jannik Halm durchlief seine Ausbildung zum Industrieelektriker Fachrichtung Geräte und Systeme bei Feig Electronic in Weilburg. Dennis Bunkowski hat seine Ausbildung zum Industrieelektriker Fachrichtung Betriebstechnik bei EKU-Großküchentechnik in Limburg absolviert.